20.10.2021 (12:45)

Подразделения спецназа ЮВО скрытно десантировались и уничтожили командный пункт условного противника в предгорьях Северного Кавказа

В ходе масштабного командно-штабного учения (КШУ) штурмовой отряд специального назначения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный в Краснодарском крае, отработал скрытную переброску и высадку тактического воздушного десанта в заданный район на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» на горный полигон Кобу-Баши в Карачаево-Черкессии.

После десантирования посадочным способом военнослужащие в полной экипировке совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район проведения специальной операции, проникли на территорию полевого лагеря и уничтожили командный пункт мотострелкового соединения ЮВО.

С целью проверки боеспособности соединений и воинских частей командование ЮВО задействовало в КШУ более 50 диверсионных групп из числа подразделений специального назначения.

«Обеспечить массовое применение диверсионных групп в течение всего периода проведения командно-штабного учения с целью проверки защищенности пунктов управления соединений и воинских частей, а также системы обороны батальонных и ротных тактических групп в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации», – приказал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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