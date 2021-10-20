20.10.2021 (12:45)

Сборы с резервистами начались на базе воинских частей Восточного военного округа в Амурской области и Хабаровском крае

На базе двух мотострелковых соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии начались сборы с участниками мобилизационного людского резерва.

К сборам привлечено несколько сотен резервистов. В ходе мероприятия с участниками пройдут теоретические и практические занятия, слаживание подразделений. Сборы будут проходить в течение 30 дней и завершаться выполнением боевых стрельб.

Резервисты обеспечиваются обмундированием, бесплатным трехразовым питанием, медицинским обеспечением. Также граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением места и заработной платы. Дополнительно к своему основному заработку по месту постоянной работы резервист получает денежное довольствие за участие в сборах и тренировках.

Первый контракт для пребывания мобилизационном людском резерве можно заключить на три года. Последующий по желанию можно подписать на 5 лет, либо до достижения предельного возраста.

Гражданин, поступающий в резерв, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

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