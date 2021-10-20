20.10.2021 (12:30)
Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО сдают контрольную проверку по физической подготовке
Военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного начали сдачу контрольной проверки по физической подготовке за летний период обучения.
В соответствии с планом подготовки ВВО проводится контрольная проверка физической подготовленности военнослужащих армии ВВС и ПВО ВВО за летний период обучения.
Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО проверяются по следующим дисциплинам: бег на 60 и 100 метров, подтягивание на перекладине, жим штанги весом в 70 килограммов, толчок двух гирь весом по 24 килограмма, бег на 1 и 3 километра.
К проверке уровня физической подготовленности привлекаются все категории военнослужащих объединения ВВС и ПВО.
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