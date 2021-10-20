20.10.2021 (12:15)

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии отметили День военного связиста

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, отметили День военного связиста. В ходе торжественных мероприятий командиры соединений и воинских частей поздравили военнослужащих войск связи с этим праздником и наградили отличившихся военнослужащих грамотами и ценными подарками.

В ходе торжественного мероприятия, организованного в штабе объединения, командование общевойскового объединения и ветераны Вооруженных Сил поздравили военнослужащих, а лучшим связистам, проявившим себя при выполнении специальных задач при проведении различных учений, были вручены медали, памятные грамоты и ценные подарки. За высокие показатели в боевой подготовке и в ходе сдачи контрольной проверки ряду военнослужащих были присвоены воинские звания.

Также в соединении управления 23 октября 2021 года запланировано праздничное мероприятие, в ходе которого военнослужащим и членам их семей представят выставку образцов современного вооружения, мобильных комплексов управления и связи, после чего будет проведен концерт с участием ансамбля «Селенга» и музыкальных коллективов города Улан-Удэ.

Справочно:

20 октября в России отмечается День военного связиста на основании указа президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Войска связи – специальные войска, предназначенные для развертывания системы связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями Сухопутных войск в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления.

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