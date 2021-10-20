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20.10.2021 (11:45)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота в ходе учения отработал нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника

Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в ходе учения отработал нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника

В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа (ЮВО) подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота.

В ходе учения ПЛ вышла из пункта базирования в полигон боевой подготовки, где экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных средств условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также борьбе за живучесть.

Этап учения был проведен по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) военного округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Учения , Боевая подготовка
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