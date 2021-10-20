20.10.2021 (11:30)

Медицинские специалисты Черноморского флота отработали вопросы медицинского обеспечения в полевых условиях на учении в Крыму

Специалисты подразделения беспилотных летательных аппаратов в составе медицинского отряда специального назначения Черноморского флота (ЧФ) применили квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты для поиска условно раненных военнослужащих в ходе двустороннего командно-штабного учения с войсками (силами) Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Опук в Крыму.

В ходе учения военнослужащие отработали вопросы медицинского обеспечения в условиях боевых действий, а также выполнили развёртывание на необорудованной местности военного полевого госпиталя с приёмно-эвакуационным, сортировочным, терапевтическим, хирургическим и реанимационным отделениями со всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием и инфраструктурой.

Кроме того, медицинские специалисты выполнили учебные задачи по поиску и оказанию помощи условно раненым военнослужащим в тёмное время суток с дальнейшей их эвакуацией транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ.

Итоговое двустороннее учение подразделений ЧФ проходит в рамках проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Военнослужащие отрабатывают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах Южного военного округа.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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