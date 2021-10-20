20.10.2021 (11:00)

Вблизи границы с Афганистаном в ходе учения ОДКБ «Эшелон-2021» военнослужащие провели массовую заправку бронетехники

В близи границы с Афганистаном на полигоне Харб-Майдон в ходе специального учения «Эшелон-2021» воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военнослужащие провели массовую заправку бронетехники.

Военнослужащие совершили многокилометровый марш в район полигона Харб-Майдон для доставки горюче-смазочных материалов подразделениям, выполняющим учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника.

Подразделения обеспечения развернули около 30 раздаточных рукавов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АЦ-7-4310, АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 с ПЗП-14. Впервые на учении использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля КамАЗ «Мустанг», который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники.

В ходе учения группировка коллективных сил ОДКБ отработала задачи по проведению совместной заправки техники, всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза.

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