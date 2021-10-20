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20.10.2021 (10:45)

На объектах ЮВО в Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии начался отопительный период

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 6 (г. Ставрополь) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершили подготовку объектов к осенне-зимнему сезону.

В Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии на зимний режим эксплуатации переведены 67 котельных и 5 центральных тепловых пунктов. Все объекты теплоснабжения вышли на заданные параметры без срывов, технологических нарушений и в установленные сроки. Особое внимание придается обеспечению установленного теплового режима объектов социального назначения (казармы, медицинские пункты, столовые, бани, клубы, а также места проживания военнослужащих и их семей).

К началу отопительного сезона создан нормативный запас жидкого и твердого котельного топлива, позволяющий беспрерывно обеспечивать все объекты тепловой энергией.

Для качественной эксплуатации и мониторинга объектов в зимний период в жилищно-коммунальной службе № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО действует оперативно-диспетчерская служба, сформирована аварийно-ремонтная бригада, укомплектованная необходимыми инструментами, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

Проводимые мероприятия позволяют обеспечивать стабильную работу теплосетевого и теплогенерирующего комплекса в зимних условиях.

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Метки:
Южный военный округ , Жилье
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