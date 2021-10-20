20.10.2021 (10:30)

Во время учения в Волгоградской области военнослужащие ЮВО нанесли сосредоточенный удар по целям, используя огнеметные системы «Солнцепёк»

Военнослужащие огнемётного подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) уничтожили живую силу условного противника термобарическим зарядом повышенной мощности в ходе двухстороннего батальонного тактического учения в Волгоградской области.

В рамках активной фазы учения, проводимого на общевойсковом полигоне Прудбой, личному составу мотострелкового соединения удалось нанести поражение по критически важным объектам противника с применением самолетов оперативно-тактической авиации.

Подразделения РХБ защиты, используя огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», уничтожили механизированную колонну условного противника. Расчеты провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от 3 до 5 км.

Корректировка огня и оценка результатов огневого поражения целей осуществлялись с применением комплексов беспилотной авиации.

Учение проводится в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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