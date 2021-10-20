20.10.2021 (10:15)

На объектах ЮВО в Северной Осетии и Ингушетии досрочно стартовал отопительный период

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 7 (г. Владикавказ) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершили подготовку объектов к осенне-зимнему сезону.

На объектах Министерства обороны Российской Федерации в Республиках Северная Осетия и Ингушетия отопительный сезон 2021-2022 гг. стартовал раньше запланированной даты и проходит без перебоев и срывов.

Силами работников жилищно-коммунальной службы на 12 объектах проведены комплексные работы по ремонту водопроводно-канализационного хозяйства, произведена замена 5 насосов, 22 задвижек на сетях водоснабжения, 12 комплектов станций управления и защиты электродвигателей для насосного оборудования, заменено 35 люков на сетях водоотведения, 5 км сетей водоотведения промыты гидродинамическим способом, выполнена опрессовка и промывка внутренних инженерных сетей.

В зданиях казарменно-жилищного фонда произведена замена 88 душевых и раковинных смесителей, проведены внутриотделочные работы площадью более

3 тыс. кв. м, ремонт кровли общей площадью более 1,5 тыс. кв. м, и 400 кв. м напольного покрытия.

Подготовительная работа позволила увеличить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения военных городков, сократить потери теплоносителя в тепловых сетях, снизить расход топлива на котельных.

Специалистами жилищно-коммунальной службы № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО принимаются исчерпывающие меры для обеспечения стабильной работы теплосетевого и теплогенерирующего комплекса в зимних условиях.

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