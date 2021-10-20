20.10.2021 (10:00)

Морпехи КФл защитили побережье Каспийского моря на учении в Дагестане

Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника в прибрежной линии Каспийского моря в рамках тактического учения.

В ходе мониторинга дагестанского побережья Каспийского моря с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) разведчики полка морской пехоты обнаружили место высадки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

Полученная информация и координаты были оперативно переданы на командный пункт. Решением командира в указанный район для блокирования и уничтожения «вражеского» десанта была направлена рота морской пехоты, действующая на вертолетах армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

Морпехи выполнили десантирование штурмовым способом с вертолёта и сходу в скоротечном бою ликвидировали ДРГ «противника».

Учение проводится в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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