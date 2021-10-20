20.10.2021 (09:45)

Инженерно-сапёрные подразделения КФл разминировали участок морского побережья на учении в Дагестане

Инженерно-сапёрные подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) выполнили противоминное обеспечение морского побережья на полигоне Скорпион.

Морские пехотинцы выполнили инженерную разведку, минирование участка местности, поиск и обезвреживание взрывных устройств. Военнослужащие обнаружили муляжи противотанковых и противодесантных мин. Для поиска взрывоопасных предметов применялись специальные подводные миноискатели.

Сапёры проделали проходы в минно-взрывных заграждениях для преодоления участков местности подразделениями.

Учение проводится в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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