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20.10.2021 (09:30)

В ЮВО отметили 102-годовщину образования войск связи

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) прошли праздничные мероприятия, посвященные 102-й годовщине образования войск связи.

Военнослужащих и гражданский персонал соединений и воинских частей связи ЮВО поздравил командующий восками ЮВО генерал армии Александр Дворников: «Личный состав войск связи Южного военного округа твердо стоит на страже национальных интересов России, совершенствует профессиональное мастерство, успешно осваивает новейшие информационные технологии и системы, эффективно решает ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства».

«Выражаю всем специалистам связи признательность и благодарность за самоотверженный труд на благо укрепления обороноспособности нашей страны. Спасибо вам за то, что обеспечиваете качественную связь между подразделениями и штабами нашей армии, вносите неоценимый вклад в дело защиты Родины», – добавил генерал армии.

20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета Советской России было учреждено Управление связи РККА – центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи России, а сама дата узаконена как День связиста.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники
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