20.10.2021 (09:15)

Более 1,5 тыс. связистов ЮВО обеспечили связь войск в масштабном КШУ

Специалисты войск связи Южного военного округа (ЮВО) провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между полевыми пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военных баз в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Тренировка прошла в рамках двустороннего командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).

Более 1,5 тыс. связистов выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления.

Военнослужащие обеспечили бесперебойное и устойчивое управление войсками в дневное и ночное время в условиях применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы, отравляющих веществ, действий диверсионно-разведывательных групп и атак ударных беспилотных летательных аппаратов.

В тренировке было задействовано около 200 единиц техники, в том числе: современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.

Занятия подразделений связи ЮВО прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Всего в рамках КШУ к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и КФл.

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