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20.10.2021 (09:00)

Во Владикавказе началась IV Спартакиада подразделений военной полиции ВС РФ

В Республике Северная Осетия – Алания на базе учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации во Владикавказе стартовала IV Спартакиада среди военнослужащих органов, воинских частей и подразделений военной полиции.

Открытие Спартакиады прошло в Гарнизонном доме офицеров
г. Владикавказ под руководством начальника управления (организационно-аналитического) – заместителя начальника Главного управления военной полиции полковника Максима Смолякова.

В Спартакиаде принимают участие 9 команд от Южного, Западного, Восточного, Центрального округов и Северного флота, также от Управления коменданта охраны, военной комендатуры г. Москвы, 100-й военной автомобильной инспекции и учебного центра военной полиции.

Военнослужащие проявят себя в шести спортивных дисциплинах: метании гранаты Ф-1 на дальность, армейском гиревом рывке, военном многоборье ВТ-4, марш-броске на 5 км, мини-футболе и самбо.

Награждение команд победителей первенства состоится во время торжественной церемонии закрытия 22 октября.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Соревнования , Военная полиция
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