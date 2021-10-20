20.10.2021 (09:00)
Во Владикавказе началась IV Спартакиада подразделений военной полиции ВС РФ
В Республике Северная Осетия – Алания на базе учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации во Владикавказе стартовала IV Спартакиада среди военнослужащих органов, воинских частей и подразделений военной полиции.
Открытие Спартакиады прошло в Гарнизонном доме офицеров
г. Владикавказ под руководством начальника управления (организационно-аналитического) – заместителя начальника Главного управления военной полиции полковника Максима Смолякова.
В Спартакиаде принимают участие 9 команд от Южного, Западного, Восточного, Центрального округов и Северного флота, также от Управления коменданта охраны, военной комендатуры г. Москвы, 100-й военной автомобильной инспекции и учебного центра военной полиции.
Военнослужащие проявят себя в шести спортивных дисциплинах: метании гранаты Ф-1 на дальность, армейском гиревом рывке, военном многоборье ВТ-4, марш-броске на 5 км, мини-футболе и самбо.
Награждение команд победителей первенства состоится во время торжественной церемонии закрытия 22 октября.