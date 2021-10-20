20.10.2021 (05:00)

В преддверии Дня военного связиста миротворцы провели комплексную радио-тренировку на всех 27 наблюдательных постах в Нагорном Карабахе

В преддверии Дня военного связиста военнослужащие российского миротворческого контингента провели комплексную тренировку по организации системы управления в Нагорном Карабахе.

Сегодня капитан Анастасия Попова начальник аппаратной узла связи несет службу на боевом посту и выполняет задачи миротворческой миссии. Она проводит плановую радио-тренировку с целью проверки каналов связи для обеспечения непрерывного управления наблюдательными постами миротворческих сил России в Нагорном Карабахе.

В тренировке задействованы все 27 наблюдательных постов, расположенные вдоль линии соприкосновения в Лачинском коридоре, Мартунинском, Мардакертском и других районах Нагорного Карабаха.

Радио-тренировка между абонентами выполнялась по вымышленным позывным, в рамках проводимого мероприятия:

Капитан Анастасия Попова: «Орел 13», «Орел 13», - я «Звезда 10», как меня слышно? Прием!

Абонент аппаратной: «Звезда 10» - «Звезда 10», я «Орел 13», слышу разбираю вас на хорошо. Как вы меня? Прием!

Капитан Анастасия Попова: «Орел 13», «Орел 13», я «Звезда 10» разбираю, слышу вас на хорошо. Дежурим… прием!

Абонент аппаратной: Я «Орел 13», нахожусь в дежурном приеме. Прием!

«Звезда 10», «Звезда 10», я Сокол 13, прием….»….

«На данный момент была проведена радиотренировка с двадцатью семью абонентами, которые находятся на наблюдательных постах с помощью «Азарта», это радиостанция Р-187П1. Данная радиостанция позволяет организовать связь с другими имеющими радиостанциями командно-штабными машинами, которые находятся на удалении» - рассказала Анастасия Попова.

Анастасия Попова начала учится курсантом в Новочеркасском командном училище связи им. В.Д.Соколовского, затем продолжила обучение в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М.Буденного в Санкт-Петербурге.

После окончания академии первым местом ее службы был город Гюмри в Республике Армения, поэтому, как говорит Анастасия, «данная командировка является ностальгией по первому месту службы. Родились с сестрой в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края, обучение проходили в школе Комсомольске-на-Амуре, соответственно сейчас приезжаем в гости к родителям в город Владивосток».

«Выросла я в семье военнослужащих, папа офицер, сейчас на данный момент пенсионер в отставке, мама военнослужащая до рождения нас, соответственно была. Поступали в академию мы с сестрой, сестра у меня близняшка (Мария). На данный момент она учится в академии связи, на адъюнктуре на связь.

В военкомате города Комсомольск-на-Амуре нам предложили поступить в Новочеркасское высшее военное заведение. Соответственно мы выбрали его. Мы были единственные, кто поступил с этого города и с нас началось поступление дальнейших девочек.

Изначально родители не одобрили, они желали нам гражданское образование, гражданскую деятельность, но в дальнейшем они поддержали наш выбор.

По выпуску наши судьбы с сестрой расходятся. Она распределилась в город Екатеринбург, я в город Гюмри, Республика Армения. Поэтому данная командировка для меня является ностальгией по первому месту службы.

Данная командировка для меня бесследно в любом случае не пройдет я получила колоссальный опыт в организации связи в горной местности, в полевых условиях в условиях миротворческих сил», - пояснила А. Попова.

В ходе практической части специалисты отработали комплекс задач на имеющихся средствах связи и организовали устойчивую и защищенную связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами.

При проведении радио-тренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

Расчет командно-штабной машины Р-149 успешно развернул аппаратную и обеспечил устойчивую связь с наблюдательными постами.

«Несмотря на большое удаление от командования и горную местность, мы успешно обеспечиваем бесперебойную связь с постами», - сказал командир отделения-начальник радиостанции Р-149 Руслан Казанцев.

В свою очередь экипажу машины связи П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр» была поставлена задача совершить марш на наблюдательные посты и в движении обеспечить защищенную спутниковую и радиорелейную связь автомобильной колоны российского миротворческого контингента.

«Здесь, в Нагорном Карабахе она используется для обеспечения связи воинских колон российского миротворческого контингента», - сказал начальник аппаратной Сергей Прокопенко.

Специалисты обменного пункта фельдъегерско-почтовой связи в ходе тренировки выполнили доставку необходимой корреспонденции на посты.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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