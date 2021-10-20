20.10.2021 (08:45)

Учение по радиационной, химической и биологической защите прошло в общевойсковом объединении ВВО в Приамурье

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялось тактико-специальное учение по радиационной химической и биологической (РХБ) защите.

Около четырех тысяч военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

На ТСУ по РХБ защите военнослужащие выполняли нормативы по применению средств индивидуальной зашиты, преодолевали условно зараженные участки местности, отрабатывали навыки применения приборов РХБ разведки.

Основная цель проведения мероприятия — отработка действий личного состава по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствование навыков работы с приборами радиационной и химической разведки, проведение специальной обработки вооружения и военной техники.

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