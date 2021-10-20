Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2021 (08:30)

Свыше 500 тонн дезсредства для спецобработки объектов инфраструктуры израсходовали специалисты РХБ защиты ВВО с начала года в Бурятии

Специалисты РХБ защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, с начала года одни из востребованных подразделений по борьбе и профилактике с распространением коронавирусной инфекции.

Военнослужащие ежедневно обрабатывали огромные площади военных и гражданских объектов инфраструктуры, расходуя при этом более 200 литров дезинфицирующего средства ежедневно.

Специальной обработке подвергались здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Проводилось обеззараживание придомовых территорий военных городков, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.

При въезде на территорию военных городков военнослужащие специальным раствором обрабатывали каждую машину.

Также специалисты РХБ защиты проводили обеззараживание территории строительства многофункционального медицинского центра и временных жилых помещений, где проживали строители.

На республиканском сборном пункте военного комиссариата организована работа, созданного на время призыва сводного отряда специалистов РХБ защиты, которые проводят мероприятия по дезинфекции территории и помещения зданий сборного пункта, автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов.

На аэродроме Восточный специалисты РХБ защиты будут проводить спецобработку самолетов военно-транспортной авиации, которые будут прибывать из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров. Специальной обработке будут подвергаться пассажирские места в вагонах поездов дальнего следования.

Всего с начала текущего года проведения мероприятий по дезинфекции, специалистами РХБ защиты было обработано порядка 1,3 млн. кв. метров, израсходовано свыше 500 тонн дезинфицирующего средства.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Свыше 5 тыс. упражнений контрольных и боевых стрельб выполнили военнослужащие общевойсковой армии ВВО в текущем году обучения
В Приморье морские пехотинцы ТОФ десантировались в тылу условного противника и нанесли внезапный миномётный удар
Девушки связистки ВВО отметили профессиональный праздник боевой подготовкой
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false