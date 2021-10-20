20.10.2021 (08:30)
Свыше 500 тонн дезсредства для спецобработки объектов инфраструктуры израсходовали специалисты РХБ защиты ВВО с начала года в Бурятии
Специалисты РХБ защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, с начала года одни из востребованных подразделений по борьбе и профилактике с распространением коронавирусной инфекции.
Военнослужащие ежедневно обрабатывали огромные площади военных и гражданских объектов инфраструктуры, расходуя при этом более 200 литров дезинфицирующего средства ежедневно.
Специальной обработке подвергались здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Проводилось обеззараживание придомовых территорий военных городков, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.
При въезде на территорию военных городков военнослужащие специальным раствором обрабатывали каждую машину.
Также специалисты РХБ защиты проводили обеззараживание территории строительства многофункционального медицинского центра и временных жилых помещений, где проживали строители.
На республиканском сборном пункте военного комиссариата организована работа, созданного на время призыва сводного отряда специалистов РХБ защиты, которые проводят мероприятия по дезинфекции территории и помещения зданий сборного пункта, автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов.
На аэродроме Восточный специалисты РХБ защиты будут проводить спецобработку самолетов военно-транспортной авиации, которые будут прибывать из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров. Специальной обработке будут подвергаться пассажирские места в вагонах поездов дальнего следования.
Всего с начала текущего года проведения мероприятий по дезинфекции, специалистами РХБ защиты было обработано порядка 1,3 млн. кв. метров, израсходовано свыше 500 тонн дезинфицирующего средства.