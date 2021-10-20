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20.10.2021 (08:05)

Свыше 5 тыс. упражнений контрольных и боевых стрельб выполнили военнослужащие общевойсковой армии ВВО в текущем году обучения

За истекший год обучения соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, в рамках огневой подготовки выполнили свыше 5 тыс. упражнений контрольных и боевых стрельб.

В течение года военнослужащие совершенствовали навыки в стрельбе из десятков образцов штатного вооружения и военной техники, в том числе орудий современных танков Т-72Б3, Т-72Б, бронетранспортеров БТР-82А, реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и других орудий, стоящих на вооружении общевойсковой армии ВВО.

Ведение огня осуществлялось по целям на расстояниях от 100 до 7000 м, имитирующим строения, бронированную технику и живую силу условного противника. Более 45%  боевых стрельб прошло в ночное время.

Также в прошедшем году обучения личным составом армии в ходе лагерных сборов и полевых выходов было проведено более 1,5 тыс. тактических занятий и учений по боевому взаимодействию всех звеньев.

Все мероприятия боевой подготовки военнослужащих проводились на четырех общевойсковых полигонах, дислоцированных в Республике Бурятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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