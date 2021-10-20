Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2021 (07:30)

В Приморье морские пехотинцы ТОФ десантировались в тылу условного противника и нанесли внезапный миномётный удар

В Приморском крае состоялось учение с подразделениями соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которого штурмовая группа десантировалась на парашютах в тылу условного противника и нанесли внезапный удар с применением миномётов.

Мероприятие боевой подготовки проведено на полигоне «Бамбурово» в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

В ходе учения сводное десантно-штурмовое подразделение было переброшено в район применения на самолетах Ан-26. Более 100 военнослужащих выполнили десантирование на парашютах Д-10 в полном боевом снаряжении.

После приземления подразделение совершило сбор и выход на рубеж атаки с совершением марш-броска. Выйдя на «вражеские» позиции, морпехи нанесли внезапный удар с тыла, применив мобильные миномёты, гранатомёты РПГ-7 и стрелковое оружие.

Внезапная атака морских пехотинцев с тыла позволила достичь тактического успеха и захватить назначенный район в ходе учения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Девушки связистки ВВО отметили профессиональный праздник боевой подготовкой
В рамках тактического учения “Защитники дружбы - 2021” российские и египетские десантники провели первое совместное занятие по воздушно-десантной подготовке
В Санкт-Петербурге военные медики проводят занятия по тактической медицине
Новороссийское горное соединение ВДВ поднято по тревоге и выдвинулось на полигоны для сдачи итоговой проверки

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false