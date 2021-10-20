20.10.2021 (06:45)

Девушки связистки ВВО отметили профессиональный праздник боевой подготовкой

Военнослужащие-женщины соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, приняли участие в тактико-специальном учении по развертыванию комплексов связи. В настоящее время войска связи Восточного военного округа оснащены современными образцами и средствами связи. В частности – станциями спутниковой связи "Ливень", современными антенными модулями, радиостанциями средней мощности, цифровыми радиорелейными станциями, а также новейшими комплексными аппаратными на базе автомобилей повышенной проходимости, развернуть которые могут даже девушки.

20 октября военнослужащие войск связи отмечают свой профессиональный праздник.

В этот день 20 октября 1919 г. был издан приказ Реввоенсовета, положивший начало централизованному руководству военной связью, в последствие ставший профессиональным праздником войск связи – Днем военного связиста. В связи с этим сегодня военнослужащие войск связи Восточного военного округа, дислоцированного на территории Дальнего Востока, отмечают 102-ю годовщину со дня образования войск.

Во все времена военные связисты Восточного военного округа были и остаются специалистами высокого класса, вносящими весомый вклад в развитие военной науки. Изучив теорию, закрепленную на практике по автоматизированному управлению войсками, военнослужащие войск связи обладают профессиональными и глубокими знаниями, высокой эрудицией.

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