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20.10.2021 (06:15)

Главком Сухопутных войск России прибыл с официальным визитом в Республику Корея

В Республику Корея для участия в Сеульской международной выставке аэрокосмических и оборонных технологий «ADEX-2021» прибыла делегация Минобороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым.

В ходе визита запланирована встреча с Министром национальной обороны Кореи генералом Со Уком и командующим сухопутных войск генералом Нам Ён Сином.

Основными темами встреч станут вопросы развития сотрудничества между Главным командованием Сухопутных войск ВС РФ и командованием сухопутными войсками Республики Корея, обучения корейских офицеров в вузах Минобороны России, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, в том числе учений, а также участие корейских военнослужащих в проведении армейских международных играх.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Международная деятельность
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