20.10.2021 (02:30)

В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ состоялся строевой смотр готовности к сдаче итоговой проверки за 2021 год

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), состоялся строевой смотр готовности подразделений, привлекаемых к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год.

В парках боевых машин офицеры управления соединения проверили техническое состояние закрепленного вооружения, исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии, средств пожаробезопасности.

На строевом плацу у военнослужащих было проверена исправность стрелкового оружия, средств связи, переносной учебно-материальной базы, правильность ведения документации по боевой подготовке, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

Итоговая проверка для военнослужащих началась накануне и продлится до конца месяца. К ней будет привлечено около 1 тыс. военнослужащих соединения.

Воины “крылатой пехоты” из столицы Бурятии готовы выполнить любые поставленные задачи и на итоговой проверке полны решимости доказать это на деле.

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