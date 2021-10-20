20.10.2021 (01:00)

В рамках тактического учения “Защитники дружбы - 2021” российские и египетские десантники провели первое совместное занятие по воздушно-десантной подготовке

Российские и египетские десантники, в рамках первого этапа совместного тактического учения “Защитники дружбы - 2021”, отработали десантирование беспарашютным способом в сложных условиях на неподготовленные площадки приземления в лесном массиве и крыше захваченного незаконными вооруженными формированиями (НВФ) объекта.

Кроме того, в ходе проведения первой совместной тренировки десантники из двух стран отработали навыки работы на скалодроме, скоростные спуски с крыши знания на канатах.

На втором этапе тренировки десантникам предстояло отработать беспарашютное десантирование из макета вертолета Ми-8 по тросам со стрельбой с использованием холостых боеприпасов.

Перед началом тренировки, командование учением и военнослужащие-участники ознакомились с экипировкой и стрелковым оружием, парашютными системами подразделений, которые будут применяться в ходе тактических тренировок сформированного российско-египетского подразделения.

Также, на военной базе парашютно-десантных войск, в населенном пункте Иншас, личный состав сводного подразделения отработал штурм захваченного НВФ здания, где показал уверенные и профессиональные совместные действия.

Подводя итоги первого совместного занятия, командир парашютно-десантного соединения вооруженных сил Египта бригадный генерал Мухаммед Суфи отметил слаженность работы российских и египетских военнослужащих на тренировке: «Сегодня вы продемонстрировали слаженность в ходе выполнения практической задачи и уверенные навыки в ходе совместных действий. Тренировка показала высокий уровень подготовки военнослужащих».

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет в учении «Защитники дружбы - 2021», которое проходит в период с 17 по 29 октября текущего года, задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также военно-транспортные самолеты Ил-76мд ВКС России и С-130 «Геркулес» с тяжёлыми военно-транспортными вертолётами «Чинук» ВВС Египта.

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