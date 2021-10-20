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20.10.2021 (00:30)

Экипажи ВТА выполнили полеты в сложных метеорологических условиях на самолете Ан-22 «Антей»

В Тверском соединении военно-транспортной авиации летчики выполнили полеты в сложных метеорологических условиях на самолете и Ан-22 «Антей».

Полеты выполнялись при минимуме погоды в условиях сильного бокового ветра, низкой облачности и ограниченной видимости.

Экипажи отработали взлет, полет по кругу, посадку и уход на второй круг. Заход на посадку летчиками осуществлялся по приборам без визуальных ориентиров.

Основной задачей данных полетов является поддержание уровня натренированности и боеготовности экипажей выполнять полеты в любых погодных условиях, а также подготовка экипажей к заходу на посадку сложных метеоусловиях.

Ан-22 «Антей» является самым большим в мире турбовинтовым транспортным самолетом, способным перевозить крупногабаритные грузы на большие расстояния.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-транспортная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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