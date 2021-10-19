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19.10.2021 (22:10)

Экипажи Су-30СМ и Су-24М Балтийского флота приступили к тренировкам по дозаправке самолетов в воздухе над Калининградской областью

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отрабатывают дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России, который прибыл в Калининградскую область из центрального региона России.

 К отработке сложного элемента привлечено до 15 самолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота. Дозаправка в воздухе проводится как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются регулярно. Мероприятие летной подготовки продлится до конца текущей недели.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Самолеты , Западный военный округ , Истребительная авиация
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