19.10.2021 (20:20)

Военный комиссариат Пензенской области отправил первых новобранцев в войска в рамках осеннего призыва 2021 года

Первая отправка призывников из Пензенской области в воинские части для прохождения военной службы в рамках осеннего призыва состоялась на сборном пункте военного комиссариата региона. Сегодня первая команда новобранцев, численностью 24 человека, направилась в воинские части Сухопутных войск, расположенные на территории Центрального военного округа.

По случаю данного мероприятия на сборном пункте областного военкомата с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции состоялась торжественная церемония отправки призывников для прохождения военной службы. С приветственным словом к призывникам обратились военный комиссар Пензенской области полковник Андрей Сурков, министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин, начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Вячеслав Старшев, ветеран боевых действий, кавалер орденов «Мужества» и «За военные заслуги» полковник запаса Анатолий Синельников, представитель Пензенской митрополии русской православной церкви священник Владимир Скоробогатов.

Перед отправкой в Вооруженные Силы РФ молодые воины отдали дань памяти героям-землякам и возложили цветы к мемориалу участникам Великой Отечественной войны. По традиции священник провел благословение (окропление) призывников перед отправлением на военную службу. От правительства Пензенской области призывникам на память были вручены памятные сувениры. По окончании мероприятия было проведено коллективное фотографирование. Все желающие ознакомились с музейными экспонатами комнаты «История Военного комиссариата Пензенской области».

В целях профилактики и противодействию коронавирусной инфекции сборный пункт региона в полном объеме обеспечен необходимым медицинским имуществом и дезинфекционными средствами: бесконтактными термометрами, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

В преддверии данного мероприятия каждый призывник прошел основные этапы отбора для службы в войсках по призыву, начиная с углубленного медицинского осмотра, заканчивая получением необходимого вещевого имущества и переодеванием на сборном пункте в полевую форму одежды.

Все военнослужащие в военном комиссариате получили армейский несессер, комплект сим-карт для призывника и его родителей, который позволяет военнослужащему звонить родителям с места прохождения службы на льготных условиях.

До конца октября для прохождения военной службы запланировано к отправке более 200 призывников, всего же в ходе осеннего призыва с территории Пензенской области планируется призвать на военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации около 1100 молодых людей.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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