19.10.2021 (23:50)

Гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк дальней авиации отпраздновал 77-летие со дня основания

В Калужской области личный состав гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации провел торжественный митинг в честь 77-летия со дня его образования.

На торжественном построении личного состава состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих и гражданских сотрудников, им были вручены медали, грамоты и ценные подарки.

«За боевые заслуги более 850 человек личного состава полка были удостоены орденов и медалей. На сегодняшний день главными задачами являются недопущение снижения боеспособности, выполнение миссии по ядерному сдерживанию, патрулирование в акватории Чёрного, Балтийского, Баренцева морей. У нас есть профессионалы своего дела, есть лучшие в мире самолёты, есть топливо, и есть желание летать, а это значит, что небо родного Отечества под надёжным щитом», - подчеркнул в своем выступлении командир авиационного полка полковник Олег Тимошин.

После торжественной части мероприятия в Доме офицеров состоялся праздничный концерт для военнослужащих и членов их семей.

Справочно:

52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк был создан в 1944 году на основании постановления Государственного комитета обороны СССР для выполнения поставленных государством боевых задач, освоения новой техники, совершения полётов в Арктику, участия в командно-штабных учениях и парадах. 23 февраля 1945 года 52-му полку было вручено гвардейское Красное Знамя.

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