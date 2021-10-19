19.10.2021 (23:35)

В Санкт-Петербурге военные медики проводят занятия по тактической медицине

В Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова проходят занятия по тактической медицине среди офицеров медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации. В специальных занятиях на базе обеспечения учебного процесса академии в Красном Селе принимают участие более 80 офицеров медицинской службы всех военных округов и флотов.

Навыки оказания первой медицинской помощи условно раненым при нападении незаконных вооруженных формирований военные медики практикуют впервые.

Перед финальными занятиями они прошли обучение по обращению с оружием и эвакуации условно раненых с поля боя.

В ходе условной атаки незаконных вооруженных формирований военные медики должны были правильно занять огневые позиции, отработать эвакуацию условно раненых из автомобильной техники и оказать им первую помощь.

Контроль мероприятий по оказанию первой медицинской помощи условно раненым осуществляют преподаватели Военно-медицинской академии. Они проверяют способность военнослужащих правильно организовать работу на месте происшествия, а также умение принимать решение для вывода раненых к месту эвакуации.

Занятия по тактической медицине продлятся до конца недели.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице