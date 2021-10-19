19.10.2021 (09:30)

В Военном университете проходит Смотр-конкурс дирижёров военных оркестров

В Смотр-конкурсе принимают участие 16 дирижёров военных оркестров, дислоцирующихся на территориях Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. По словам заместителя начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ Сергея Сакова, они были отобраны из числа нескольких десятков претендентов специальной комиссией, которая в течение двух последних лет выезжала в места расположения военных оркестров и проверяла уровень исполнительского мастерства дирижёров.

Вчера, 18 октября, в стенах Военного института прошла жеребьёвка второго и третьего испытаний, которые называются «Управление военным оркестром в строю» и «Методика репетиционной работы с военным оркестром». Перед жеребьёвкой конкурсантов приветствовал начальник ВОС ВС РФ — главный военный дирижёр, музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня» заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.

Жеребьёвка определила очерёдность выступления участников в конкурсных заданиях и музыкальное произведение для испытания «Методика репетиционной работы с военным оркестром», которое будет проходить 21 и 22 октября. Всего в билетах было пять произведений: увертюра к опере «Сорока-воровка» Дж. Россини, «Итальянское каприччио» П. Чайковского, «Праздничная увертюра» Д. Шостаковича, концертная увертюра «Российские просторы» Б. Диева и «Метаморфозы темы Шостаковича» Г. Калинковича.

Сегодня конкурсанты будут выполнять письменное задание по инструментовке фрагмента музыкального произведения для среднего состава духового оркестра. Музыкальная тема будет для всех одна, и объявят её перед началом испытания. На это задание конкурсантам будет отведено 4 часа.

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