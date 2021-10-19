19.10.2021 (23:25)

В Военно-Морском Флоте завершился этап Всеармейских соревнований на Кубок Минобороны РФ «Командирские старты»

В Военно-Морском Флоте завершился этап Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты». О завершении состязаний доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

В соревнованиях приняли участие сборные команды флотов, Каспийской флотилии, воинских частей и организаций Военно-Морского Флота, состоящие из офицеров-командиров в категориях от командира взвода до командира соединения. Впервые в соревнованиях приняли участие военнослужащие женского пола, проходящие военную службу в офицерских должностях.

В течение трех дней офицеры соревновались в упражнениях на силу, быстроту, выносливость и точность. Участники соревнований показали лучшие результаты в подтягивании на перекладине, (женщины – в сгибании-разгибании рук в упоре лёжа), в беге, а также в стрельбе из пистолета Макарова и плавании. Завершающим этапом «Командирских стартов» стала легкоатлетическая эстафета.

По итогам личного первенства в многоборье победителями стали:

среди женщин – представитель Балтийского флота старший лейтенант Елизавета Куклева;

в категории «командир соединения» – капитан 1 ранга Роман Ашуров (Балтийский флот).

в категории «командир полка» – представитель Черноморского высшего военно-морского училища капитан 1 ранга Павел Сошкин;

в категории «командир батальона» – капитан 2 ранга Алексей Рындин (Балтийский флот).

в категории «командир роты» и «командир взвода» – старший лейтенант Анатолий Осауленко и старший лейтенант Нурман Алиев соответственно, оба представители Балтийского флота.

В командном зачёте победителем соревнований и обладателем переходящего Кубка Военно-Морского Флота «Командирские старты» впервые стала сборная команда Балтийского флота. На втором месте команда Черноморского флота и обладателями бронзовых медалей стали офицеры Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова.

По итогам соревнования сформирована сборная Военно-Морского Флота, которая примет в финале всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты», которые состоятся в ноябре в г. Москва.

Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом

вице-адмирал Владимира Касатонов на церемонии закрытия соревнования Кубок ВМФ «Командирские старты» поблагодарил всех участников от имени главкома и отметил что «популярность Командирских стартов, проводимых под эгидой Минобороны России и Главного командования Военно-Морского Флота растёт с каждым годом!

«Безусловно, это соревнования нового времени и современного формата, которые приобрели неподдельную популярность среди личного состава Военно-Морского Флота. Командирские старты прекрасно иллюстрируют слова адмирала П.С. Нахимова: «Из трёх способ воздействия на подчинённых: страхом, наградами, личным примером» - последний является наиважнейшим! Приятно видеть, что командиры всех уровней управления, на своём личном примере демонстрируют важность здорового образа жизни и спортивного настроя в воинских частях и организациях Военно-Морского Флота.

Сегодня мы подвели итоги наших соревнований. Главной целью данного мероприятия является отбор сильнейших командиров в состав сборной команды Военно-Морского Флота для дальнейшей подготовки и участия в финале всеармейских соревнований на Кубок Министра обороны «Командирские старты», которые состоятся в Москве в период с 15 по 20 ноября.

Уважаемые товарищи! От лица главнокомандующего Военно-Морским Флотом позвольте поздравить всех участников с завершением соревнования, пожелать вам успехов в служебной деятельности и новых спортивных достижений! Уверен, что вами будет продолжена работа по пропаганде физической культуры и спорта среди подчинённого личного состава, как важного средства поддержания высокого уровня физической подготовленности личного состава в целях успешного выполнения учебно-боевых задач по предназначению!».

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