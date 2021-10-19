19.10.2021 (23:20)

Оценочная комиссия CISM ознакомилась с частью объектов проведения соревнований III Всемирных кадетских игр в Санкт-Петербурге

Сегодня, 19 октября, в рамках визита членов комиссии Международного совета военного спорта (CISM) по оценке готовности объектов к проведению III Всемирных кадетских игр прошло вводное совещание в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург).

«Хотелось бы отметить, что CISM благодарен российской стороне за систематическую поддержку наших инициатив. И действительно Россия играет очень важную роль в осуществление идей, которые рождаются непосредственно в Международном совете военного спорта. За достаточно короткий срок Россия смогла подготовить все необходимые документы для организации III Всемирных кадетских игр и так же оперативно смогли принять нас в Санкт-Петербурге в ходе данного визита. Позвольте мне от лица всего Международного совета военного спорта поблагодарить всю российскую сторону за тот вклад, который вы вносите в нашу работу и непосредственно в организацию Игр, мы искренне верим, что Игры 2022 года пройдут на высочайшем уровне после просмотренной презентации данная уверенность только укрепилась», - выступил с приветственным словом руководитель проекта Игр Джозеф Бакари.

На совещание был представлен фильм и презентация подготовки к проведению Игр, места открытия и закрытия, а также проведения соревнований.

Члены координационного комитета CISM посетили музей спортивной славы филиала ЦСКА, г. Санкт-Петербург, где оставили свои пожелания в гостевой книге музея.

Также делегация посетила Военный институт физической культуры, где члены комиссии ознакомились с историей института, посмотрели места проживания и питания спортсменов. Осмотрели спортивный зал, где будут проходить состязания по волейболу, ознакомились с бассейном ВИФКа, где участникам Игр предстоит разыгрывать медали в плавании. Далее был проведен осмотр легкоатлетического стадиона «Приморец» и парка «Сосновка», где будут разыграны награды в легкой атлетике и спортивном ориентировании соответственно и обсудили различные вопросы по этим двум видам спорта.

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