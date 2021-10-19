19.10.2021 (23:10)
На базе спорткомплекса филиала ЦСКА/Хабаровск стартовал окружной этап соревнований «Командирские старты»
19 октября в универсальном зале спортивного комплекса плавательного филиала ЦСКА/Хабаровск прошло торжественное открытие окружного этапа соревнований среди командиров всех степеней «Командирские старты».
А уже спустя полчаса после торжественного открытия состязаний офицеры вышли посоревноваться на дорожках бассейна. Причем первыми стартовали женщины-военнослужащие.
Женщины состязаются в плавании на дистанции 100 м, мужчины в должностях командиров полков, бригад и соединений в возрасте до 40 лет соревнуются на дистанции 200 м, старше 40 лет – на дистанции 100 м; командиры взводов, рот и батальонов – на дистанции 300 м.
Судя по первым заплывам, видно, что женщины-военнослужащие посвящают спорту немало времени. И хотя над техникой плавания некоторым требуется поработать, тем не менее, установленную дистанцию преодолевают все, набирая за свои результаты соответствующие очки, которые в дальнейшем будут суммироваться. Ведь плавание – лишь первый этап соревнований.