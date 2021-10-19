19.10.2021 (23:00)

Среди школьников и учащейся молодежи состоялся на лыжной базе «Сосновый бор» города Томска

Среди школьников и учащейся молодежи состоялся на лыжной базе «Сосновый бор» города Томска. В нём приняли участие более 60 спортсменов, в числе которых 26 девушек. Состязания проходили в пяти возрастных группах.

Многие спортсмены выполнили разрядные требования от III юношеского до I разряда. Кроме томских «радистов» в соревнованиях участвовали представители Иркутской области (г. Ангарск).

Лучшими в личном зачете стали Юрий Тановицкий, Антонина Дегтярева, Данил Куприянов, Анастасия Сандаковская, Владислав Морозов, Карина Шубина, Егор Падин, Маргарита Агеенко, Вадим Дудырев, Алена Ушакова.

В командном зачете в 4-х из 5-ти возрастных групп победителями стали представители Детско-юношеской спортивной школы технических видов спорта г. Томска, а также Детско-юношеского спортивно-технического клуба «Пеленг».

Победители и призеры в личном зачете были награждены медалями и дипломами, а команды, занявшие призовые места – кубками и дипломами.

Фестиваль прошёл на высоком уровне благодаря слаженной работе судейской коллегии, которую возглавил главный судья Максим Торлопов – спортивный судья Всероссийской категории и главный секретарь Виктор Прилуцкий.

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