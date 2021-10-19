19.10.2021 (22:50)

В филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» открыта выставка современного искусства

Итальянский дворец Кронштадта, входящий в состав филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость», вновь порадовал своих гостей оригинальным выставочным проектом. Стало уже традицией, что в его выставочных пространствах соседствуют экспозиции, посвященные памятным датам отечественного Военно-Морского Флота и современная пейзажная живопись или концептуальное искусство. Благодаря этому матросы срочной службы Балтийского флота, которые являются здесь частыми гостями, могут, что называется, из первых рук получить представление, как о традиционном, так и современном искусстве.

В этом году Итальянский дворец принимает участие в третьем ежегодном международном проекте - Кураторском форуме, инициированным Северо-Западным филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Этот проект с участием ведущих институциональных и независимых кураторов, галеристов и арт-менеджеров способствует укреплению и развитию культурных связей российских художников и специалистов в области культуры с коллегами из других стран и регионов, а также повышению интереса широкой аудитории к современному искусству.

В рамках форума в Кронштадтском Итальянский дворце проходит выставка «Энтальпия» под кураторством Михаила Креста.

Энтальпия является мерой энергии, которая накапливается в веществе при его образовании. Полное значение энтальпии рассчитать или измерить невозможно, но по количеству теплоты, выделившейся или поглощённой в результате перехода вещества из одной фазы в другую, судят об изменении энтальпии в результате данного процесса.

Выставка продолжит работу до 31 октября 2021 года.

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