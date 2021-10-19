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19.10.2021 (22:40)

Новороссийское горное соединение ВДВ поднято по тревоге и выдвинулось на полигоны для сдачи итоговой проверки

В рамках контрольной проверки за 2021 учебный год, проводимой комиссией под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения были подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Крым, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки.

В рамках работы в соединении командующий войсками заслушал на пункте управления в объединенном парке на полигоне Раевский в Краснодарском крае доклад командира соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого о ходе выполнения мероприятий с получением сигнала, проинспектировал ход этих мероприятий, а также проверил и оценил методы и порядок работы должностных лиц  на пунктах управления при выполнении мероприятий перевода в высшие степени готовности.

В течение двух последующих недель личному составу «крылатой пехоты» из Новороссийска, Ставрополя, Анапы и Феодосии предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения в огневой, тактической, тактико-специальной и других предметах подготовки.

Всего в проверке задействовано около 5 тыс. военнослужащих и порядка 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Боевая подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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