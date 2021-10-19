19.10.2021 (19:20)

Сергей Шойгу анонсировал новый проект – путешествие вокруг Северного полюса

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу анонсировал путешествие вокруг Северного полюса в ходе церемонии вручения Премии Общества, которая состоялась сегодня в Москве.

«Мы сделаем, конечно, путешествие, но не по экватору, а вокруг Северного полюса, - сказал Шойгу. – Впереди много важных, нужных, интересных красивых проектов».

Он напомнил о предыдущих проектах, в числе которых: были экспедиции на остров Шумшу и Матуа, большие экспедиции по исследованию морского дна, когда была найдена погибшая американская субмарина в районе Курил.

Президент РГО вручил награду в номинации «Лучшая экспедиция по России» участникам проекта «Главный фасад России. История, события, люди» по итогам комплексных экспедиций Северного флота на архипелагах Арктики. Премия вручена старшему научному сотруднику лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии

ИФЗ РАН Руслану Жосткову и старшему специалисту аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2 ранга Денису Крецу.

Шойгу также вручил специальные награды победителям Международной географической олимпиады 2021 года, которые дистанционно принимала Турция. Российские школьники по очкам заняли первое место в общем командном зачёте, завоевали две золотые и две серебряные медали.

Он выразил надежду, что ребята ещё не раз окажутся на этой сцене, но уже в качестве лауреатов Премии РГО, и высказал благодарность всем, кто занимался подготовкой школьников.

Президент РГО заявил, что поддерживает проект строительства нового зимовочного комплекса для станции в Антарктиде. Об этом он сообщил в ходе церемонии вручения Премии Общества, которая состоялась во вторник в Москве.

«Думаю, что к следующем году мы может быть сможем представить в качестве номинантов премии нашу новую станцию в Антарктиде, которая делается по инициативе члена попечительского совета», - сказал он.

Он отметил, что эта работа завершена и теперь комплекс предстоит доставить в Антарктиду.

«Это большая и серьезная задача, но, если она будет представлена в виде проекта на конкурс премию РГО, я буду голосовать «за», - сказал Шойгу.

Единственная внутриконтинентальная станция РФ в Антарктиде «Восток» была построена в 1957 году, ее капитальный ремонт проводился в 1979 году. Планировалось к 200-летию открытия Антарктиды построить для «Востока» новый зимовочный комплекс. Известно, что инвестором этого проекта является Михельсон.

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