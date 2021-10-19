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19.10.2021 (22:30)

С курсантами филиала Военной академии МТО в Пензе проведено выездное занятие, посвященное Всемирному дню стандартизации

На базе ФБУ «Пензенский центр стандартизации и метрологии» доцентом кафедры общепрофессиональных дисциплин к.т.н. Юрием Голубинским проведено выездное занятие с курсантами Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, посвященное Всемирному дню стандартизации на тему «Роль стандартов и эталонов величин в техническом обеспечении вооружения и военной техники».

Целью занятия была практическая демонстрация сложного поверочного оборудования, применяемого для метрологического обеспечения вооружения и военной техники.

Курсанты ознакомились с рабочими эталонами в области радио- и электроизмерений, актуальными в условиях пандемии образцами медицинского оборудования, применением высокоточных измерительных машин и средств геометрических измерений с электронной визуализацией результатов измерений, работой средств расхода и учета нефтепродуктов, современными электронными комплексами для калибровки высокоточных дозаторов, а также установками для поверки весоизмерительных приборов и мер массы.

Особый интерес курсантов вызвали поверка прибора для определения скорости потока воздуха на новой аэродинамической установке (термоанемометра), а также комплексы и средства измерений, работающие в разных диапазонах температур.

В результате проведения выездного занятия курсантами были получены знания в области применения стандартов и эталонов величин, даны представления об использовании измерительных приборов, установок и комплексов, применяемых в техническом обеспечении вооружения и военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Военное образование
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