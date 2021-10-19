19.10.2021 (22:15)

Военнослужащие объединения ВВС и ПВО отработали наведение истребителей на условные воздушные цели

В Ярославской области дежурные смены пунктов наведения авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали учебные задачи по наведению истребительной авиации на условные воздушные цели ночью.

По целеуказаниям с пунктов наведения авиации, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, вылетевшие на перехват с аэродрома в Тверской области, были наведены по контрольным целям-нарушителям. Выполняя полёт на перехват, экипаж самолёта должен обнаружить воздушную цель на заданной высоте и выполнить атаку. Процесс наведения связан с полётом истребителя по определённой траектории и на определённом режиме работы двигателя.

В ходе наведения самолётов, кроме маневров в горизонтальной плоскости выполнялись и вертикальные восходящие и нисходящие манёвры, позволяющие в короткое время внезапно вывести истребитель в исходное положение для атаки.

В тренировке было задействовано около 20 единиц авиационной и специальной техники.

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