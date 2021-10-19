19.10.2021 (22:00)
В Ленинградской области экипажи вертолётов Ми-8 Западного военного округа отработали перевозку специальных грузов на внешней подвеске
Экипажи многоцелевых вертолётов Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в ходе учебных полётов отработали задачи по транспортировке грузов на внешней подвеске.
Стропальщики, грузчики, руководители работ выполнили крепление, подъём, транспортировку и погрузку грузовых макетов, имитирующих автомобильную технику, а также грузовые контейнеры с гуманитарной помощью.
Отработка задач по перевозке грузов массой до трех тонн производилась в районе аэродрома базирования с помощью шарнирно-маятниковых устройств и такелажно-швартовочного оборудования.
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