19.10.2021 (21:45)

Экипажи самолетов Су-24М и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали нанесение бомбовых ударов на полигоне в Калининградской области

В рамках контрольной проверки за летний период обучения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили бомбовые удары по наземным целям на полигоне в Калининградской области.

Летчики морской авиации отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения самолетов по наземным целям в светлое время суток. Пилоты провели прицельное бомбометание и нанесение ракетных ударов по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику противника, практическими авиационными бомбами П-50Т и 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами.

Выполнение боевых упражнений экипажами морской авиации проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике.

В полетах было задействовано около десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ.

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