19.10.2021 (21:30)

Вертолеты и самолеты ЦВО вернулись на Урал после обеспечения посадки киноэкипажа космического корабля «Союз МС-18» в Казахстане

Двенадцать десантно-транспортных вертолетов Ми-8 и три транспортных самолета Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) перелетели с аэродромов Казахстана на аэродромы базирования в Свердловской и Челябинской областях после успешного выполнения задачи по обеспечению посадки киноэкипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18».

Вертолеты совершили перелет с одной дозаправкой топливом на аэродроме Костанай Республики Казахстан, а транспортные самолеты доставили поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица» в пункт постоянного базирования в Челябинской области. Кроме этого, самолет Ан-12 доставил спускаемый аппарат «Союз МС-18» для прохождения таможенных процедур. Затем «капсула» будет доставлена на военный аэродром Чкаловский.

Всего в обеспечении посадки от ЦВО было задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».

Почти за 20 лет личный состав и техника ЦВО более 70 раз обеспечивали посадки спускаемых аппаратов и запуски транспортных пилотируемых кораблей «Союз», эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

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