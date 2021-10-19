19.10.2021 (21:15)

В Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ началась итоговая проверка за 2021 год

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении началась итоговая проверка за 2021 год, которая проходит под руководством командира соединения гвардии полковника Сергея Карасева.

По традиции проверка стартовала со строевого смотра, который провел лично командир соединения.

В ходе смотра была проверена обеспеченность личного состава положенным материальным имуществом, состояние экипировки и снаряжения, чистота вверенного оружия, знание его материальной части и тактико-технических характеристик.

Командиры представили документацию и учебно-материальную базу подчиненных подразделений, которые обеспечат сдачу и приём всех предметов подготовки в соответствии с требованиями безопасности на всех этапах проверки не зависимо от времени суток и погодных условий.

Начиная с сегодняшнего дня и в течение двух последующих недель ульяновские десантники сдадут ряд контрольно-проверочных нормативов по всем предметам подготовки, в которых личный состав на протяжении всего прошедшего года совершенствовал свои профессиональные навыки и умения, доводя их уровень до совершенства.

Несмотря на все предстоящие трудности и строгость комиссии, каждый военнослужащий соединения, стоящий в строю, готов без колебаний доказать свою профессиональную пригодность.

Для оценки подготовленности личного состава и подразделений сформирована специальная комиссия из офицеров управления соединения.

При проведении контрольных занятий будет оцениваться уровень выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Проверка завершится в конце октября. По ее результатам будут подведены итоги и выставлены соответствующие оценки подразделениям, а особо отличившиеся высокими показателями будут поощрены.

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