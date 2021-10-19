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19.10.2021 (21:00)

Специалисты медицинской службы танковой армии ЗВО эвакуировали более 400 условно раненных военнослужащих с поля боя под Нижним Новгородом

Специалисты медицинской службы танковой армии Западного военного округа в ходе тактического учения на полигоне Мулино в Нижегородской области отработали задачи по эвакуации более 400 условно раненных военнослужащих с поля боя.

Военные медики организовали эвакуацию, задействовав бронированные медицинские машины БММ-80. Также в ходе практических действий военнослужащие применили специальные ранцы РС-05, предназначенные для оказания медицинской помощи в полевых условиях.

Перенос условно раненых осуществлялся на транспортно-иммобилизирующих матрацах, позволяющих обеспечить абсолютную неподвижность человека при травмах позвоночника, костей таза, верхних и нижних конечностей, а также перемещать пострадавшего в вертикальном и наклонном положениях.

Выполнение нормативов по наложению жгута, фиксирующей повязки и импровизированной шины из подручных материалов проводилось как на условно пострадавших военнослужащих, так и на специализированных манекенах, позволяющих полностью сымитировать любые ранения, которые может получить человек во время боевых действий.

В учении было задействовано более 200 специалистов медицинских подразделений объединения, и около 50 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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