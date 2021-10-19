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19.10.2021 (20:45)

Специалисты войск РХБ защиты ЗВО обработали свыше 1 млн. кв. м территорий с начала работы призывных комиссий

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку военкоматов, контрольно-пропускных пунктов, лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающей территории к военным комиссариатам.

Военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены на 100% медицинскими масками и специальными тестами на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий осеннего призыва граждан на военную службу 2021 года.

Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Всего было обработано свыше 1 млн. кв. метров с применением специальных машин АРС-14 и АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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