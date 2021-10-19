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19.10.2021 (20:30)

Связисты ЗВО в Воронежской области развернули 20 полевых узлов связи в рамках сдачи контрольной проверки

С подразделениями бригады связи гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в преддверии Дня военного связиста завершилось масштабное специальное тактическое учение.

Военнослужащие войск связи были подняты по тревоге и приступили к развертыванию каналов и линий для организации устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам.

В рамках учения было развернуто 20 подвижных полевых узлов связи. Военнослужащие провели их маскировку и обеспечили охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развёртыванию, а также обеспечению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот на суммарной дальности абонентов до 10 тыс. км.

Для выполнения практических задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-409, Р-419Л1, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей» и др. Специалисты подвижных полевых узлов показали высокий уровень профессионального мастерства и готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Всего к учению привлекалось более 300 связистов, было задействовано около 100 единиц специальной военной техники из воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии и отдельных воинских частей ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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