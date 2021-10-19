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19.10.2021 (20:15)

Первые призывники из Москвы и Московской области отправлены к местам прохождения военной службы

В Москве состоялась первая отправка призывников в соединения и воинские части Западного военного для прохождения военной службы в ходе осеннего призыва.

По прибытии на сборный пункт каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19, весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей. Призванные граждане прибывали в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от четырех до шести молодых людей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

На сборном пункте молодых людей обеспечили комплектом летней и зимней военной формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.

Всего со сборных пунктов военных комиссариатов города Москвы Московской области будет отправлено в войска свыше 10 тыс. призывников. По прибытии к местам прохождения военной службы призывники пройдут двухнедельный карантин.

«Также на сегодняшний день в Вооруженных Силах РФ создано и укомплектовано 17 научных рот, в которые направляются для прохождения военной службы по призыву около 100 москвичей. Весной 2021 года было призвано и направлено на военную службу около 12% (от общего количества призывников) молодых людей, имеющих высшее образование», - сказал военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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