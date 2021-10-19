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19.10.2021 (20:00)

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады танковой армии ЗВО проводят сезонное обслуживание военной техники

В Подмосковье военнослужащие отдельной мотострелковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проводят сезонное обслуживание боевых машин в рамках перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

В парке боевых машин организовано около 20 специализированных постов технического обслуживания. Военнослужащим предстоит обслужить аккумуляторы, заменить фильтры и технические жидкости на танках Т-90А, боевых машинах пехоты БМП-3, бронетранспортерах БТР-82А. Всего личному составу соединения предстоит обслужить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проведет проверку военной техники бригады на готовность к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ
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