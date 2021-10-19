19.10.2021 (19:45)

Память воинов-десантников, погибших в 1989 году в авиакатастрофе в Азербайджане, почтили в Ивановском парашютно-десантном полку

В Ивановском гвардейском парашютно-десантном полку состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине трагической гибели в авиакатастрофе воинов-десантников 8-й парашютно-десантной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В рамках мероприятия состоялся митинг, на котором выступил командир полка гвардии полковник Александр Юдин, а также сослуживцы, родители и родственники погибших десантников.

Катастрофа военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего военнослужащих 8-й роты, произошла 18 октября 1989 года, когда личный состав возвращался в пункт постоянной дислокации после выполнения задания в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Через пять минут после взлёта, ночью, на высоте 1,6 тыс. метров, загорелся один из двигателей самолета. Потеряв управление, самолет упал в Каспийское море.

Погибли все находившиеся на борту – 48 десантников и 9 членов экипажа.

С тех пор 18 октября в истории Ивановского гвардейского соединения ВДВ стало трагической датой. В память о десантниках 8-й роты на территории части установлен памятный мемориал. Командование полка, приглашенные гости и родственники погибших военнослужащих возложили цветы к его подножию.

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении из Улан-Удэ, в библиотеке воинской части открылась специальная книжная выставка, посвященная этой трагической в жизни войск дате.

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