19.10.2021 (18:00)

Более 5 тыс. военнослужащих ЦВО в Сибири выполнили стрельбы из штатного вооружения в ходе итоговой проверки за 2021 год

Более 5 тыс. военнослужащих мотострелковых соединений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, провели стрельбы из штатного вооружения в ходе итоговой проверки за 2021 год.

В рамках итоговых мероприятий военнослужащие выполняли стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17 «Пламя», автоматов АК-74, а также танков Т-72Б3 и другого штатного вооружения.

В ходе выполнения огневых задач военнослужащие демонстрировали навыки скрытного передвижения, прицеливания и стрельбы из различных положений. Стрельба велась по движущимся, групповым и одиночным целям.

Для измерения координат и опознавания целей военнослужащие примяняли комплексы разведки, управления и связи.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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